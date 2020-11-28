Прем'єр-міністр Шотландії впевнена, що регіон здобуде незалежність

“Напередодні виборів у травні наступного року перед усіма нами стоїть питання: хто має ухвалювати рішення, які визначають наше майбутнє?”, — з таким питанням звернулася Стерджен до своїх однопартійців у виступі.

“Незалежність близька, і якщо ми продемонструємо єдність у досягненні мети, смирення і наполегливу працю, то я ще ніколи не була настільки впевненою, що ми доб’ємося цього. Народ Шотландії має право вибирати своє майбутнє”, — додала Стерджен.

“Давайте холоднокровно і терпляче продемонструємо, що Шотландія готова зайняти своє місце у світовій родині незалежних держав”, — закликала очільниця шотландського уряду, зазначивши, що Шотландія зараз перебуває на межі творення історії.

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Нагадаємо, під час референдуму у вересні 2014 року 55 відсотків шотландців, які взяли участь у голосуванні, висловилися проти проголошення незалежності регіону. Як свідчать дані проведених згодом опитувань, у випадку проведення нового референдуму за незалежність більшість шотландців вже готові проголосувати за незалежність країни.

Шотландські націоналісти стверджують, що британський референдум 2016 року на користь Brexit означає, що необхідний ще один референдум щодо незалежності Шотландії, бо 62 відсотки шотландців проголосували за подальше членство Великобританії в ЄС.

У травні наступного року в Шотландії пройдуть вибори, на яких обиратимуть новий склад парламенту. Стерджен заявляла, що у разі перемоги ШНП вона має намір провести новий референдум щодо незалежності Шотландії. У Лондоні ставляться до таких намірів вкрай негативно.