Джонсон прокоментував можливість нового референдуму про незалежність Шотландії

“Ви і ваш попередник дали приватну обіцянку, що референдум 2014 року стане єдиним голосуванням за покоління. Народ Шотландії переконливо проголосував за збереження єдиного Сполученого Королівства, і уряди Великої Британії і Шотландії зобов’язалися поважати результати (цього референдуму)”, — вказується в тексті листа, опублікованого Джонсоном в Twitter.

У документі також вказується, що нове голосування з даного питання лише продовжить політичну стагнацію Шотландії, яка триває в країні близько десятиліття через кампанії по виходу цього регіону зі складу Сполученого Королівства.

У грудні Стерджен офіційно попросила Лондон надати Единбургу законне право проведення референдуму про незалежність регіону, обґрунтувавши це результатами минулих парламентських виборів, на яких Шотландська національна партія (ШНП) завоювала 48 з 59 можливих для регіону депутатських мандатів, що на 13 більше, ніж за підсумками виборів 2017 року.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let’s make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK pic.twitter.com/JjQp3X2J2n

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 14, 2020

Референдум з питання про незалежність Шотландії відбувся в 2014 році. Щонайменше 55% відсотків його учасників висловилися за збереження союзу між Едінбургом з Лондоном. Однак правляча в регіоні ШНП скористалася підсумками загальнобританського референдуму про подальше членство в ЄС, на якому населення Шотландії, на відміну від Великої Британії в цілому, не підтримала Brexit. Ця обставина дала привід для просування ідеї нового референдуму про незалежність, який Стерджен збирається організувати до закінчення повноважень нинішнього скликання шотландського парламенту в 2021 році.

Додамо, що у грудні 2019 року влада Шотландії просила наділити її правом провести референдум про незалежність.