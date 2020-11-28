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Премьер-министр Шотландии уверена, что регион получит независимость

Премьер-министр Шотландии уверена, что регион получит независимость

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Глава правительства Шотландии Старджен убеждена, что региону удастся обрести независимость от Великобритании. Выступая в субботу, 28 ноября, на онлайн-съезде возглавляемой ею Шотландской национальной партии (ШНП) Стерджа отметила, что за последний год поддержка идеи независимости Шотландии существенно возросла и в 2020 году ее разделяет большинство шотландцев, сообщается на сайте партии, передает УНН со ссылкой на DW.

"Накануне выборов в мае следующего года перед всеми нами стоит вопрос: кто должен принимать решения, которые определяют наше будущее?", - с таким вопросом обратилась Стерджа к своим однопартийцам в выступлении.

"Независимость близка, и если мы продемонстрируем единство в достижении цели, смирение и упорный труд, я еще никогда не была настолько уверенной, что мы добьемся этого. Народ Шотландии имеет право выбирать свое будущее", - добавила Стерджа.

"Давайте хладнокровно и терпеливо продемонстрируем, что Шотландия готова занять свое место в мировой семье независимых государств", - призвала руководительница шотландского правительства, отметив, что Шотландия сейчас находится на грани создания истории.

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Напомним, во время референдума в сентябре 2014 года 55 процентов шотландцев, которые приняли участие в голосовании, высказались против провозглашения независимости региона. Как свидетельствуют данные проведенных впоследствии опросов, в случае проведения нового референдума за независимость большинство шотландцев уже готовы проголосовать за независимость страны.

Шотландские националисты утверждают, что британский референдум 2016 в пользу Brexit означает, что необходим еще один референдум о независимости Шотландии, потому что 62 процента шотландцев проголосовали за дальнейшее членство Великобритании в ЕС.

В мае следующего года в Шотландии пройдут выборы, на которых будут избирать новый состав парламента. Стерджа заявляла, что в случае победы ШНП она намерена провести новый референдум о независимости Шотландии. В Лондоне относятся к таким намерений крайне негативно.

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