У Шотландії на виборах здобули більшість партії, які виступає за відділення від Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На перших після Brexit виборах парламенту Шотландії більшість завоювали партії, що виступають за відділення від Великобританії. Тепер вони мають намір оголосити референдум про незалежність. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Підрахунок голосів, поданих на виборах 6 травня, закінчився в Шотландії тільки ввечері в 8 травня — і з’ясувалося, що правляча Шотландська національна партія (ШНП) і зелені, виступили гірше, ніж обіцяли їм опитування, але все ж спільно отримали більшість в 72 мандати (64 і 8) з 129.
Лідер ШНП і глава уряду Шотландії Нікола Стёрджен ще до того, як були підраховані всі голоси, заявила, що, оскільки більшість в шотландському парламенті гарантовано буде за партіями, які виступають за референдум, ці партії повинні будуть виконати свою передвиборчу обіцянку і оголосити новий, другий референдум про незалежність.
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“Результати виборів гарантують, що Единбург і Вестмінстер з новою силою зійдуться з питання про другий референдум про незалежність”, — заявив оглядач шотландської газети Scotsman.
ШНП в передвиборчій програмі пообіцяла провести його до кінця 2023 року.
Нагадаємо
Ексочільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен переконана, що регіону вдасться здобути незалежність від Великобританії.