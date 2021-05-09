У Шотландії на виборах здобули більшість партії, які виступає за відділення від Британії

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Підрахунок голосів, поданих на виборах 6 травня, закінчився в Шотландії тільки ввечері в 8 травня — і з’ясувалося, що правляча Шотландська національна партія (ШНП) і зелені, виступили гірше, ніж обіцяли їм опитування, але все ж спільно отримали більшість в 72 мандати (64 і 8) з 129.

Лідер ШНП і глава уряду Шотландії Нікола Стёрджен ще до того, як були підраховані всі голоси, заявила, що, оскільки більшість в шотландському парламенті гарантовано буде за партіями, які виступають за референдум, ці партії повинні будуть виконати свою передвиборчу обіцянку і оголосити новий, другий референдум про незалежність.

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“Результати виборів гарантують, що Единбург і Вестмінстер з новою силою зійдуться з питання про другий референдум про незалежність”, — заявив оглядач шотландської газети Scotsman.

ШНП в передвиборчій програмі пообіцяла провести його до кінця 2023 року.

Нагадаємо

Ексочільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен переконана, що регіону вдасться здобути незалежність від Великобританії.