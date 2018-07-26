В Шостке перезатарили опасные ядохимикаты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В 2015 году в районе Шостки произошло чрезвычайное происшествие – несанкционированная утечка опасных ядохимикатов во время транспортировки привела к отравлению земли. За это время так и не удалось вывести пестициды и гептил за пределы области, поэтому местная власть вынуждена время от времени их перезатаривать, сообщают сумские СМИ.
“Было принято решение районного совета, районной администрации, выделены средства, проведена подготовительная работа, заключены договоры с Межрегиональным центром быстрого реагирования. 20 июля подразделение прибыло в Шосткинский район в составе 12 человек, 5 единиц техники и провело работу по перезатариванию токсичных отходов в стойкую герметичную тару. Всего было загружено 15 тонн загрязненной почвы с содержанием пестицидов. Отходы проинвентаризовано, взвешенно и размещено на площадке для временного хранения”, — проинформировал главный специалист отдела правового обеспечения, оборонной работы и гражданской защиты населения Шосткинской РГА Валерий Ковалев.
На эти цели из районного бюджета было выделено 260 тыс. грн. Отходы хранятся на территории двух сельских советов — Ображеевского и Ковтуновского. Проверка условий хранения, целостности тары проводится ежеквартально.
Всего, по словам специалиста, на территории Шосткинского района хранится около 90 т опасных ядохимикатов, подлежащих утилизации: 40 т — в Шостке, 28 — в Ображеевке и 23 — в Ковтунове.
Напомним, в Украине продолжаются проверки спецпредприятий, имеющих лицензии на обращение с опасными отходами. За полгода 26 предприятий уже лишены лицензий из-за несоответствия технической базы.