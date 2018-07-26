У Шостці перезатарили небезпечні отрутохімікати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У 2015 році в районі Шостки сталася надзвичайна пригода - несанкціонований витік небезпечних отрутохімікатів під час транспортування привела до отруєння землі. За цей час так і не вдалося вивести пестициди і гептил за межі області, тому місцева влада змушена час від часу їх перезатарювати, повідомляють сумські ЗМІ.
"Було прийнято рішення районної ради, районної адміністрації, виділені кошти, проведена підготовча робота, укладені договори з Міжрегіональним центром швидкого реагування. 20 липня підрозділ прибув в Шосткинський район в складі 12 осіб, 5 одиниць техніки та провів роботу з перезатарювання токсичних відходів в стійку герметичну тару. Всього було завантажено 15 тонн забрудненого ґрунту з вмістом пестицидів. Відходи проінвентаризовано, виважено і розміщено на майданчику для тимчасового зберігання", - поінформував головний спеціаліст відділу правового забезпечення, оборонної роботи та цивільного захисту населення Шосткинської РДА Валерій Ковальов.
На ці цілі з районного бюджету було виділено 260 тис. грн. Відходи зберігаються на території двох сільських рад - Ображіївської і Ковтунівської. Перевірка умов зберігання, цілісності тари проводиться щоквартально.
Всього, за словами фахівця, на території Шосткинського району зберігається близько 90 т небезпечних отрутохімікатів, які підлягають утилізації: 40 т - в Шостці, 28 - в Ображіївці і 23 - в Ковтунівці.
Нагадаємо, в Україні тривають перевірки спецпідприємств, що мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами. За півроку 26 підприємств вже позбавлені ліцензій через невідповідність технічної бази.