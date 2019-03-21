В школе в Хмельницкой области распылили перечный газ, четверо детей обратились в больницу

"Сообщение о том, что в одной из школ города (Нетишин - ред.) распылили перечный газ, поступило в Нетишинское отделение полиции сегодня, 21 марта, в 14:47 часов. Происшествие произошло на третьем этаже учебного заведения. Всех детей эвакуировали. Четверо из них обратились в местную больницу с раздражением верхних дыхательных путей", - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Харькове пассажир распылил баллончик в вагоне трамвая из-за конфликта с кондуктором.