Пасажир трамваю не захотів платити і бризнув балончиком в обличчя водієві

"Конфлікт між ним (водієм трамваю - ред.) і одним з пасажирів виник через оплату. Не знайшовши спільної мови з водієм, пасажир заліз в кишеню, дістав газовий балончик і пирснув в обличчя водія", - повідомив Сидоренко.

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Нагадаємо, у місті Конотоп Сумської області школяр одного з навчальних закладів розпорошив газовий балончик, в результаті постраждали шість дітей.