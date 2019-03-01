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Пасажир трамваю не захотів платити і бризнув балончиком в обличчя водієві

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У Харкові пасажир розпилив балончик у вагоні трамвая через конфлікт з кондуктором. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає УНН.

"Конфлікт між ним (водієм трамваю - ред.) і одним з пасажирів виник через оплату. Не знайшовши спільної мови з водієм, пасажир заліз в кишеню, дістав газовий балончик і пирснув в обличчя водія", - повідомив Сидоренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У школі на Прикарпатті розпорошили балончик з перцевим газом

Нагадаємо, у місті Конотоп Сумської області школяр одного з навчальних закладів розпорошив газовий балончик, в результаті постраждали шість дітей.

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