Пасажир трамваю не захотів платити і бризнув балончиком в обличчя водієві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Харкові пасажир розпилив балончик у вагоні трамвая через конфлікт з кондуктором. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає УНН.
"Конфлікт між ним (водієм трамваю - ред.) і одним з пасажирів виник через оплату. Не знайшовши спільної мови з водієм, пасажир заліз в кишеню, дістав газовий балончик і пирснув в обличчя водія", - повідомив Сидоренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У школі на Прикарпатті розпорошили балончик з перцевим газом
Нагадаємо, у місті Конотоп Сумської області школяр одного з навчальних закладів розпорошив газовий балончик, в результаті постраждали шість дітей.