В Конотопе в результате применения газового баллончика пострадали шесть детей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В городе Конотоп Сумской области школьник одного из учебных заведений распылил газовый баллончик, в результате чего пострадали шестеро детей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
"Сообщение о том, что в одном из помещений учебного заведения распылено неизвестное газообразное вещество, в дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило вчера, около 16:00, от директора. Он также сообщил, что для обеспечения безопасности учеников уроки временно приостановлены, а дети выведены на улицу", - говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения.
Работники полиции опросили школьников и педагогов, и посмотрели записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как один из старшеклассников распыляет содержимое газового баллончика.
Парня нашли и опросили. Он пояснил, что иногда носит при себе газовый баллончик для самозащиты, поскольку посещает дополнительные занятия в репетиторов и часто возвращается домой затемно. А сегодня просто забыл его выложить дома. Он уверяет: кнопку нажал случайно, и нанести вред или сорвать уроки не хотел.
И все же к врачам за помощью с раздражением слизистых оболочек глаз и подозрением на отравление газом обратилось шестеро детей. Медики им предоставили всю необходимую помощь, после чего дети вернулись домой - госпитализация одном из них не понадобилась.
Сейчас помещение учебного заведения проветрено, посторонний запах выветрился, и учебное заведение продолжает свою работу в штатном режиме.
Как сообщал УНН, в Киеве задержали ребят с зеленкой, газовыми баллончиками и оружием.