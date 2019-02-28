У Конотопі внаслідок застосування газового балончика постраждало шестеро дітей

"Повідомлення про те, що в одному з приміщень навчального закладу розпилено невідому газоподібну речовину, до чергової частини Конотопського відділу поліції надійшло учора, близько 16:00, від директора. Він також повідомив, що задля забезпечення безпеки учнів уроки тимчасово припинені, а діти виведені на вулицю", - сказано у повідомлені.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом підрозділу.

Працівники поліції опитали школярів та педагогів, та переглянули записи камер відеоспостереження, які зафіксували, як один зі старшокласників розпилює вміст газового балончика.

Хлопця знайшли та опитали. Він пояснив, що іноді носить при собі газовий балончик для самозахисту, оскільки відвідує додаткові заняття у репетиторів і часто повертається додому затемно. А сьогодні просто забув його викласти вдома. Він запевняє: кнопку натиснув випадково, і завдати шкоди чи зірвати уроки не хотів.

І все ж до лікарів за допомогою із подразненням слизових оболонок очей та підозрою на отруєння газом звернулося шестеро дітей. Медики їм надали всю необхідну допомогу, після чого діти повернулися додому – госпіталізація жодному з них не знадобилась.

Наразі приміщення навчального закладу освіти провітрене, сторонній запах вивітрився, і навчальний заклад продовжує свою роботу в штатному режимі.



Як повідомляв УНН, у Києві затримали хлопців з зеленкою, газовими балончиками та зброєю.