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В школе на Прикарпатье распылили баллончик с перцовым газом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Ивано-Франковской области в помещении одной из школ распылил неизвестное вещество, из-за чего пятеро школьников обратились в местную больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Ивано-Франковской области.

"Сегодня, 28 февраля, в Надворнянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в помещении Надворнянской ООШ №4 распылил неизвестное вещество, в результате чего пятеро школьников обратились в местную больницу", - говорится в сообщении.

Как выяснила полиция, аэрозольный баллончик с перцовым газом в помещении класса использовал 14-летний ученик этой школы. Правоохранители изъяли баллончик и устанавливают, где школьник его достал. По данным полиции, отравление у детей не диагностировано.

На маму ученика, который распылил газ, составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, в Конотопе результате применения газового баллончика пострадали шесть детей.

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