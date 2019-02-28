У школі на Прикарпатті розпилили балончик з перцевим газом

"Сьогодні, 28 лютого, в Надвірнянський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Надвірнянської ЗОШ №4 було розпилено невідому речовину, внаслідок чого п’ятеро школярів звернулися до місцевої лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувала поліція, аерозольний балончик з перцевим газом в приміщенні класу використав 14-річний учень цієї школи. Наразі правоохоронці вилучили балончик та встановлюють, звідки школяр його дістав. За даними поліції, отруєння у дітей не діагностовано.

На маму учня, який розпилив газ, складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, у Конотопі внаслідок застосування газового балончика постраждало шестеро дітей.