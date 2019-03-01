Пассажир трамвая не захотел платить и брызнул баллончиком в лицо водителю

"Конфликт между ним (водителем трамвая – ред.) и одним из пассажиров возник из-за оплаты. Не найдя общего языка с вагоновожатым, пассажир залез в карман, достал газовый баллончик и прыснул в лицо водителя", - сообщил Сидоренко.

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Напомним, в городе Конотоп Сумской области школьник одного из учебных заведений распылил газовый баллончик, в результате пострадали шесть детей.