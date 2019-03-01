Пассажир трамвая не захотел платить и брызнул баллончиком в лицо водителю
Киев • УНН
КИЇВ. 1 марта. УНН. В Харькове пассажир распылил баллончик в вагоне трамвая из-за конфликта с кондуктором. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передаёт УНН.
"Конфликт между ним (водителем трамвая – ред.) и одним из пассажиров возник из-за оплаты. Не найдя общего языка с вагоновожатым, пассажир залез в карман, достал газовый баллончик и прыснул в лицо водителя", - сообщил Сидоренко.
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Напомним, в городе Конотоп Сумской области школьник одного из учебных заведений распылил газовый баллончик, в результате пострадали шесть детей.