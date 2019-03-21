У школі на Хмельниччині розпилили перцевий газ, четверо дітей звернулись до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У школі Нетішина Хмельницької області розпилили перцевий газ. Четверо дітей звернулися до лікарні із подразненням дихальних шляхів. Про це йдеться у повідомленні поліції Хмельницької області на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Повідомлення про те, що в одній зі шкіл міста (Нетішина — ред.) розпорошили перцевий газ, надійшло до Нетішинського відділення поліції сьогодні, 21 березня, о 14:47 годині. Подія сталася на третьому поверсі навчального закладу. Усіх дітей евакуювали. Четверо із них звернулися до місцевої лікарні із подразненням верхніх дихальних шляхів”, — йдеться в повідомленні.
Наразі по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
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