В школы Кировоградской области возили мясо с нарушением санитарных норм

Транспортное средство, которое обследовали, доставлял охлажденную свинину для питания учеников Александровского филиала КЗ "Александровское УВО №1".

Комиссия установила, что поставщик мяса использует автотранспорт, который отличается от марки, заявленной в товарно-транспортной накладной, и не соответствует транспорту, указанному в тендерном предложении. Транспортное средство не имеет холодильного оборудования, находится в неудовлетворительном санитарном состоянии и нарушает требования к транспортировке мясной продукции. Также у экспедитора автотранспорта нет личной медицинской книжки установленного образца.

По результатам обследования составили акт проверки продовольственного сырья и вернули продукт поставщику.

Напомним, Госстат определил самое дешевое мясо в Украине.