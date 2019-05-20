У школи Кіровоградщини возили м’ясо з порушенням санітарних норм
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 травня. УНН. Спеціалісти Олександрівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у складі комісії здійснили перевірку транспортного засобу на відповідність умов транспортування харчових продуктів. Про це повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, передає УНН.
Транспортний засіб, який обстежували, доставляв охолоджену свинину для харчування учнів Олександрівської філії КЗ "Олександрівське НВО №1".
Комісія встановила, що постачальник м’яса використовує автотранспорт, який відрізняється від марки, заявленої в товарно-транспортній накладній, та не відповідає транспорту, вказаному в тендерній пропозиції. Транспортний засіб не має холодильного устаткування, знаходиться в незадовільному санітарному стані та порушує вимоги до транспортування м’ясної продукції. Також у експедитора автотранспорту немає особистої медичної книжки встановленого зразка.
За результатами обстеження склали акт перевірки продовольчої сировини та повернули продукт постачальнику.
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