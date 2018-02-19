В школах Запорожья карантин продлили еще на три дня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Карантин в школах Запорожья продлен до 21 февраля. Занятия планируется возобновить 22 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт запорожского горсовета.
"С 22 февраля занятия возобновятся, если эпидемическая ситуация не ухудшится. Такое решение после консультаций с медиками, принял сегодня городской голова Владимир Буряк", - говорится в сообщении.
Согласно статистике, количество больных ОРВИ и гриппом, которые ежедневно обращаются в медицинские учреждения, за время карантина уменьшилось в три - три с половиной раза. Уровень заболеваемости также пошел на спад. Поэтому для того, чтобы сохранить положительную тенденцию снижения заболеваемости, карантин продлен.
Как сообщал УНН, из-за эпидемии гриппа все школы в Мариуполе закрыли на карантин. На Прикарпатье также резко увеличилось количество больных гриппом.