В школах Запорожья карантин продлили еще на три дня

"С 22 февраля занятия возобновятся, если эпидемическая ситуация не ухудшится. Такое решение после консультаций с медиками, принял сегодня городской голова Владимир Буряк", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, количество больных ОРВИ и гриппом, которые ежедневно обращаются в медицинские учреждения, за время карантина уменьшилось в три - три с половиной раза. Уровень заболеваемости также пошел на спад. Поэтому для того, чтобы сохранить положительную тенденцию снижения заболеваемости, карантин продлен.

Как сообщал УНН, из-за эпидемии гриппа все школы в Мариуполе закрыли на карантин. На Прикарпатье также резко увеличилось количество больных гриппом.