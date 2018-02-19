У школах Запоріжжя карантин продовжили ще на три дні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Карантин у школах Запоріжжя продовжили до 21 лютого. Заняття планується відновити 22 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт запорізької міськради.
“З 22 лютого заняття відновляться, якщо епідемічна ситуація не погіршиться. Таке рішення, після консультацій з медиками, ухвалив сьогодні міський голова Володимир Буряк”, — йдеться у повідомленні.
Згідно зі статистикою, кількість хворих на ГРВІ та грип, які щодня звертаються до медичних установ, за час карантину зменшилася в три — три з половиною рази. Рівень захворюваності також пішов на спад. Відтак для того, щоб зберегти позитивну тенденцію зниження захворюваності, карантин продовжено.
Як повідомляв УНН, через епідемію гриппу усі школи у Маріуполі закрили на карантин. На Прикарпатті також різко збільшилась кількість хворих на грип.