В школах Турции будут преподавать украинский язык

Соответствующее постановление кабинета министров Турции было подписано и опубликовано сегодня.

В ней говорится также и о том, что наравне с украинским будет также изучаться и болгарский язык.

Как сообщал УНН, студенты Турции получили возможность получить высшее образование по специальности "Украинский язык и литература".