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В школах Турции будут преподавать украинский язык

В школах Турции будут преподавать украинский язык

Киев  •  УНН

 • 18789 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во всех школах Турции вводится факультативное изучение украинского языка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Соответствующее постановление кабинета министров Турции было подписано и опубликовано сегодня.

В ней говорится также и о том, что наравне с украинским будет также изучаться и болгарский язык.

Как сообщал УНН, студенты Турции получили возможность получить высшее образование по специальности "Украинский язык и литература".

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