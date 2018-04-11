У школах Туреччини викладатимуть українську мову
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У всіх школах Туреччини запроваджується факультативне вивчення української мови. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.
Відповідна постанова кабінету міністрів Туреччини була підписана і опублікована сьогодні.
У ній йдеться також і про те, що на рівні з українською буде також вивчатися і болгарська мова.
Як повідомляв УНН, студенти Туреччини отримали можливість отримати вищу освіту за спеціальністю “Українська мова та література”.