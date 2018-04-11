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У школах Туреччини викладатимуть українську мову

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У всіх школах Туреччини запроваджується факультативне вивчення української мови. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.

Відповідна постанова кабінету міністрів Туреччини була підписана і опублікована сьогодні.

У ній йдеться також і про те, що на рівні з українською буде також вивчатися і болгарська мова.

Як повідомляв УНН, студенти Туреччини отримали можливість отримати вищу освіту за спеціальністю “Українська мова та література”. 

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