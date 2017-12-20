В пяти городах Украины состоится бизнес-школа для ветеранов АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Киеве, Харькове, Херсоне, Черновцах и Хмельницком состоится бизнес-школа для ветеранов, инвалидов АТО и членов их семей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВС "Украинский легион".
Тренинги пройдут с 23 по 25 декабря этого года. Мероприятие направлено на содействие трудоустройства и самозанятости участников боевых действий, развития экономического потенциала малого и среднего бизнеса.
Участники смогут получить практические знания от тренеров и владельцев бизнеса на темы:
- как раскрыть свой предпринимательский потенциал и выбрать лучший для тебя вид бизнеса;
- как организовать бизнес от регистрации до открытия;
- как выбрать оптимальную для себя модель ведения бизнеса;
- как построить эффективную систему продаж и работы с потребителем;
- как сформировать корпоративную культуру и стимулировать командную работу в твоей компании;
- как наладить денежный поток и получить лучшие финансовые результаты;
- как успешные маркетинг-стратегии, digital и продвижение в социальных сетях и о многих других инструментов и практических кейсов, без которых сегодня невозможно создать успешный бизнес.
Отмечается, что обучение, аттестация, защита бизнес-планов и поиск финансирования являются бесплатными.