В пяти городах Украины состоится бизнес-школа для ветеранов АТО

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 88181 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100334 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100749 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113862 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102497 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105447 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112355 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117187 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122990 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134643 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В пяти городах Украины состоится бизнес-школа для ветеранов АТО

В пяти городах Украины состоится бизнес-школа для ветеранов АТО

Киев  •  УНН

 • 9712 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Киеве, Харькове, Херсоне, Черновцах и Хмельницком состоится бизнес-школа для ветеранов, инвалидов АТО и членов их семей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВС "Украинский легион".

Тренинги пройдут с 23 по 25 декабря этого года. Мероприятие направлено на содействие трудоустройства и самозанятости участников боевых действий, развития экономического потенциала малого и среднего бизнеса.

Участники смогут получить практические знания от тренеров и владельцев бизнеса на темы:

- как раскрыть свой предпринимательский потенциал и выбрать лучший для тебя вид бизнеса;

- как организовать бизнес от регистрации до открытия;

- как выбрать оптимальную для себя модель ведения бизнеса;

- как построить эффективную систему продаж и работы с потребителем;

- как сформировать корпоративную культуру и стимулировать командную работу в твоей компании;

- как наладить денежный поток и получить лучшие финансовые результаты;

- как успешные маркетинг-стратегии, digital и продвижение в социальных сетях и о многих других инструментов и практических кейсов, без которых сегодня невозможно создать успешный бизнес.

Отмечается, что обучение, аттестация, защита бизнес-планов и поиск финансирования являются бесплатными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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