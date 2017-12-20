У п'яти містах України відбудеться бізнес-школа для ветеранів АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Києві, Харкові, Херсоні, Чернівцях та Хмельницькому відбудеться бізнес-школа для ветеранів, інвалідів АТО та членів їх сімей, передає УНН з посиланням на прес-службу ВС "Український легіон".
Тренінги пройдуть з 23 по 25 грудня цього року. Захід спрямований на сприяння працевлаштуванню та самозайнятості учасників бойових дій, розвитку економічного потенціалу малого та середнього бізнесу.
Учасники зможуть отримати практичні знання від тренерів і власників бізнесів на теми:
- як розкрити свій підприємницький потенціал та обрати кращий для тебе вид бізнесу;
- як організувати бізнес від реєстрації до відкриття;
- як вибрати оптимальну для себе модель ведення бізнесу;
- як побудувати ефективну систему продажу та роботи зі споживачем;
- як сформувати корпоративну культуру та стимулювати командну роботу в твоїй компанії;
- як наладити грошовий потік та отримати найкращі фінансові результати;
- як успішні маркетинг-стратегії, digital та просування в соціальних мережах та про багато інших інструментів та практичних кейсів, без яких сьогодні не можливо створити успішний бізнес.
Зазначається, що навчання, атестація, захист бізнес-планів та пошук фінансування є безкоштовними.