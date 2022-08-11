В Сейме Литвы предложили лишать иностранцев гражданства за поддержку агрессоров
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Сейме Литвы трое консерваторов разработали поправки к закону о гражданстве, чтобы литовское гражданство, предоставленное в виде исключения, могло быть отменено из-за поддержки агрессоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.
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Проект изменений в закон предусматривает, что гражданин другого государства, получивший литовское гражданство в виде исключения, лишается литовского паспорта, если его действия угрожают безопасности и интересам литовского государства и если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран.
Изменения, по словам авторов, инициировали "с учетом текущей ситуации российской войны в Украине и угрозы Литве, а также всему региону".
По их мнению, действующая правовая норма, определяющая основания потери гражданства, не соответствует геополитической ситуации.
Как отмечает издание, о необходимости внесения изменений в закон о гражданстве заговорили, когда получившая литовское гражданство как исключение фигуристка Маргарита Дробязко со своим мужем Повиласом Ванагасом приняла участие в шоу-программе, организованной супругой пресс-секретаря президента рф Татьяной Навкой.
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