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В Сейме Литвы предложили лишать иностранцев гражданства за поддержку агрессоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. В Сейме Литвы трое консерваторов разработали поправки к закону о гражданстве, чтобы литовское гражданство, предоставленное в виде исключения, могло быть отменено из-за поддержки агрессоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

Проект изменений в закон предусматривает, что гражданин другого государства, получивший литовское гражданство в виде исключения, лишается литовского паспорта, если его действия угрожают безопасности и интересам литовского государства и если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран.

Изменения, по словам авторов, инициировали "с учетом текущей ситуации российской войны в Украине и угрозы Литве, а также всему региону".

По их мнению, действующая правовая норма, определяющая основания потери гражданства, не соответствует геополитической ситуации.

Как отмечает издание, о необходимости внесения изменений в закон о гражданстве заговорили, когда получившая литовское гражданство как исключение фигуристка Маргарита Дробязко со своим мужем Повиласом Ванагасом приняла участие в шоу-программе, организованной супругой пресс-секретаря президента рф Татьяной Навкой.

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