Литва визнала депортацією примусове вивезення українців до росії

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"Сейм своєю резолюцією визнав, що масштабна збройна агресія, яку проводять збройні сили, політичне та військове керівництво росії, і примусове вивезення населення до росії або на тимчасово контрольовані росією території є депортацією українського народу", – ідеться у повідомленні.

У резолюції засуджується те, що понад мільйон цивільних вигнали зі своїх будинків і примусово депортували до росії або на підконтрольні їй території, щоб знищити українську ідентичність. Також зазначили, що серед цих депортованих було 200 тисяч дітей.

"Сейм упевнений, що справедливість переможе лише тоді, коли до кримінальної відповідальності буде притягнуто керівників росії, інших високопоставлених організаторів злочинів та безпосередніх виконавців військових дій та депортації українського цивільного населення", – ідеться у документі.

Нагадаємо

Раніше Сейм Литви визнав рф терористичною державою, а звірства російських окупантів в Україні – геноцидом.