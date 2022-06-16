Литва признала депортацией принудительный вывоз украинцев в россию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Сейм Литвы одобрил резолюцию, которая признает депортацией принудительный вывоз украинцев в россию. Об этом сообщает УННсо ссылкой на Delfi.
Детали
"Сейм своей резолюцией признал, что масштабная вооруженная агрессия, которую проводят вооруженные силы, политическое и военное руководство россии, и принудительный вывоз населения в россию или на временно контролируемые россией территории является депортацией украинского народа", – говорится в сообщении.
В резолюции осуждается то, что более миллиона гражданских выгнали из своих домов и принудительно депортировали в россию или на подконтрольные ей территории, чтобы уничтожить украинскую идентичность. Также отметили, что среди этих депортированных было 200 тысяч детей.
"Сейм уверен, что справедливость победит только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители россии, другие высокопоставленные организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортации украинского гражданского населения", – говорится в документе.
Напомним
Ранее Сейм Литвы признал рф террористическим государством, а зверства российских оккупантов в Украине – геноцидом.