У Сеймі Литви запропонували позбавляти іноземців громадянства за підтримку агресорів

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Проект змін до закону передбачає, що громадянин іншої держави, який отримав литовське громадянство як виняток, втрачає литовський паспорт, якщо його дії загрожують безпеці та інтересам литовської держави і якщо вони підтримують державу, яка загрожує безпеці Литви та інших країн.

Зміни, за словами авторів, ініціювали "з урахуванням поточної ситуації російської війни в Україні та загрози Литві, а також усьому регіону".

На їхню думку, чинна правова норма, яка визначає підстави для втрати громадянства, не відповідає геополітичній ситуації.

Як наголошує видання, про необхідність внесення змін до закону про громадянство заговорили, коли фігуристка Маргарита Дроб'язко, яка отримала литовське громадянство як виняток, зі своїм чоловіком Повіласом Ванагасом взяла участь у шоу-програмі, яку організувала дружина прессекретаря президента рф Тетяна Навка.

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