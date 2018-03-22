В Севастополе загорелась ТЭС, где незаконно установили турбины Siemens

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 21031 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 27105 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 72578 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79268 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102431 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109465 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116725 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121983 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133134 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Севастополе загорелась ТЭС, где незаконно установили турбины Siemens

В Севастополе загорелась ТЭС, где незаконно установили турбины Siemens

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В оккупированном Севастополе произошел пожар на теплоэлектростанции, которая строится у Федюхиных высот Балаклавской долины. Видео пожара опубликовал очевидец в соцсети YouTube, передает УНН.

На опубликованном видео видно, как с территории объекта поднимается черный дым. Отметим, ранее на этой ТЭС были незаконно установлены две турбины Siemens SGT5-2000E, которые Россия доставила на оккупированный полуостров в нарушение международных санкций.

Так, в июле 2017 года Россия незаконно завезла в оккупированный Крым турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens. В компании факт поставки подтвердили, однако отметили, что сначала они предназначались для установки на объектах в Краснодарском крае.

Напомним, немецкий концерн Siemens пообещал контролировать установку своего оборудования в России. Такой шаг обусловлен желанием компании одновременно не допустить повторения скандала с поставками турбин в Крым и сохранить позиции на российском рынке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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