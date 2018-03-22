В Севастополе загорелась ТЭС, где незаконно установили турбины Siemens
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В оккупированном Севастополе произошел пожар на теплоэлектростанции, которая строится у Федюхиных высот Балаклавской долины. Видео пожара опубликовал очевидец в соцсети YouTube, передает УНН.
На опубликованном видео видно, как с территории объекта поднимается черный дым. Отметим, ранее на этой ТЭС были незаконно установлены две турбины Siemens SGT5-2000E, которые Россия доставила на оккупированный полуостров в нарушение международных санкций.
Так, в июле 2017 года Россия незаконно завезла в оккупированный Крым турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens. В компании факт поставки подтвердили, однако отметили, что сначала они предназначались для установки на объектах в Краснодарском крае.
Напомним, немецкий концерн Siemens пообещал контролировать установку своего оборудования в России. Такой шаг обусловлен желанием компании одновременно не допустить повторения скандала с поставками турбин в Крым и сохранить позиции на российском рынке.