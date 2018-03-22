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У Севастополі загорілась ТЕС, де незаконно встановили турбіни Siemens

У Севастополі загорілась ТЕС, де незаконно встановили турбіни Siemens

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В окупованому Севастополі сталася пожежа на теплоелектростанції, яка будується біля Федюхіних висот Балаклавської долини. Відео пожежі опублікував очевидець в соцмережі YouTube, передає УНН.

На опублікованому відео видно, як з території об'єкта піднімаються чорний дим. Зазначимо, раніше на цій ТЕС були незаконно встановлено дві турбіни Siemens SGT5-2000E, які Росія доставила на окупований півострів в порушення міжнародних санкцій.

Так, у липні 2017 року Росія незаконно завезла в окупований Крим турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens. У компанії факт постачання підтвердили, проте зазначили, що спочатку вони призначались для установки на об'єктах у Краснодарському краї.

Нагадаємо, німецький концерн Siemens пообіцяв контролювати установку свого устаткування в Росії. Такий крок зумовлений бажанням компанії водночас не допустити повторення скандалу з постачанням турбін в Крим і зберегти позиції на російському ринку.

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