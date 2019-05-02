В Сеуле осудили мошенников за сбор денег на подъем российского крейсера

В 2018 году частная южнокорейская компания Shinil Group объявила о намерении поднять крейсер со дна моря с 200 т золота на борту. В общей сложности компании удалось получить от инвесторов порядка 7,6 млн долларов на эти цели. Однако суд счел идею о подъеме судна со дна Японского моря мошеннической, а информацию о золоте на борту крейсера беспочвенной.

Бывшего заместителя председателя совета директоров группы компаний Shinil приговорили к пяти годам тюрьмы. Его полное имя не называется, известна лишь фамилия — Ким. Ранее его также обвиняли в мошенничестве по другому делу. Глава группы компаний Shinil по фамилии Рю и один из его помощников получили два и четыре года заключения соответственно.

Об обнаружении затонувшего крейсера “Дмитрий Донской”, входившего в состав Российского императорского флота и участвовавшего в русско-японской войне 1904–1905 годов, стало известно в июле 2018 года.

Как сообщал УНН, МИД Японии в ежегодном докладе отказалось от фразы о возвращении Курил.