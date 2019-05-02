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У Сеулі засудили шахраїв за збір грошей на підйом російського крейсера

У Сеулі засудили шахраїв за збір грошей на підйом російського крейсера

Київ • УНН

 • 8269 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Суд в Сеулі засудив до тюремного ув’язнення керівників фірми, яка збирала гроші на підйом затонулого в 1905 році в японському морі російського броненосного крейсера “Дмитро Донський”. Про це повідомляє місцеве агентство Yonhap, інформує УНН.

У 2018 році приватна південнокорейська компанія Shinil Group оголосила про намір підняти крейсер з дна моря з 200 т золота на борту. В цілому компанії вдалося отримати від інвесторів близько 7,6 млн доларів на ці цілі. Проте суд визнав ідею про підйом судна з дна Японського моря шахрайською, а інформацію про золото на борту крейсера безпідставною.

Колишнього заступника голови ради директорів групи компаній Shinil засудили до п’яти років в’язниці. Його повне ім’я не називається, відоме лише прізвище — Кім. Раніше його також звинувачували в шахрайстві за іншою справою. Глава групи компаній Shinil на прізвище Рю і один з його помічників отримали два і чотири роки ув’язнення відповідно.

Про виявлення затонулого крейсера “Дмитро Донський”, що входив до складу Російського імператорського флоту і брав участь в російсько-японській війні 1904-1905 років, стало відомо в липні 2018 року.

Як повідомляв УНН, МЗС Японії в щорічній доповіді відмовилося від фрази про повернення Курил.

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