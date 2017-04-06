В Сербии до сих пор продолжаются протесты против А.Вучича
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Сербии не прекращаются протесты несогласных с победой А.Вучича на президентских выборах, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В столице Сербии Белграде уже три дня не прекращаются протесты против победы премьер-министра А.Вучича на выборах президента. Кроме столицы, на улицы вышли жители 15 городов Сербии.
Как сообщал УНН, в Сербии 5 апреля продолжались протесты против избрания президентом страны действующего премьер-министра Вучич.