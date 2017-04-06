У Сербії досі тривають протести проти А.Вучича
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Сербії не припиняються протести незгодних з перемогою Александара Вучича на президентських виборах, передає УНН з посиланням на Reuters.
У столиці Сербії Белграді вже три дні не припиняються протести проти перемоги прем’єр-міністра Александара Вучича на виборах президента. Окрім столиці, на вулиці вийшли мешканці 15 міст Сербії.
Як повідомляв УНН, у Сербії 5 квітня тривали протести проти обрання президентом країни чинного прем’єр-міністра Александара Вучича.