У Сербії досі тривають протести проти А.Вучича

У столиці Сербії Белграді вже три дні не припиняються протести проти перемоги прем’єр-міністра Александара Вучича на виборах президента. Окрім столиці, на вулиці вийшли мешканці 15 міст Сербії.

Як повідомляв УНН, у Сербії 5 квітня тривали протести проти обрання президентом країни чинного прем’єр-міністра Александара Вучича.