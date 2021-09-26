В Секторе Газа начнется восстановление домов, разрушенных в ходе майского конфликта с Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Восстановление домов в Газе, которые были разрушены или повреждены в ходе майского конфликта между Израилем и ХАМАС, начнется в первую неделю октября с использованием помощи Катара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Правительство Газы, управляемое ХАМАСом, заявляет, что в ходе 11-дневного конфликта израильские воздушные удары разрушили около 2 200 домов в анклаве и повредили 37 тысяч домов. Некоторые дома в Израиле были повреждены ракетами, выпущенными исламистской организацией ХАМАС и другими группами боевиков Газы.
По словам заместителя министра жилищного строительства и общественных работ Газы Наджи Сархана, на первом этапе будет восстановлено около 1 800 разрушенных или поврежденных домов.
Он сообщил, что в последние дни Израиль снял некоторые ограничения на ввоз стали и цемента на территорию. На прошлой неделе Египет начал ремонт главной прибрежной дороги Газы в рамках более широкого плана по модернизации инфраструктуры.
По оценкам властей Газы, для восстановления домов и инфраструктуры, пострадавших в ходе майских боев, потребуется 479 млн долларов. Катар и Египет пообещали выделить по 500 млн долларов на восстановление Газы.
Дополнение
По словам палестинских властей, в результате ударов, нанесенных в мае, израильской авиацией по Газе 250 человек, в том числе 66 детей, были убиты. Официальные лица Израиля заявляют, что 13 человек, в том числе двое детей, были убиты в Израиле ракетами боевиков.
После прекращения огня 21 мая при посредничестве Египта доступ к фондам и материалам на реконструкцию стал ключевым требованием ХАМАС. Израиль ограничивает ввоз строительных материалов на территорию, заявляя, что ХАМАС использует их для создания оружия и проведения атак.
Но после сделки с Организацией Объединенных Наций и Катаром, Израиль в этом месяце, позволил странам Персидского залива направить в Газу гуманитарную помощь на сумму около 20 млн долларов.