У Секторі Газа почнеться відновлення будинків, зруйнованих в ході травневого конфлікту з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Відновлення будинків в Газі, які були зруйновані або пошкоджені в ході травневого конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, почнеться в перший тиждень жовтня з використанням допомоги Катару. Про це повідомляє УНН з посиланням на агенство Reuters.
Деталі
Уряд Гази, керований ХАМАСом, заявляє, що в ході 11-денного конфлікту ізраїльські повітряні удари зруйнували близько 2 200 будинків в анклаві і пошкодили 37 тисяч будинків. Деякі будинки в Ізраїлі були пошкоджені ракетами, випущеними ісламістською організацією ХАМАС і іншими групами бойовиків Гази.
За словами заступника міністра житлового будівництва і громадських робіт Гази Наджи Сархана, на першому етапі буде відновлено близько 1 800 зруйнованих або пошкоджених будинків.
Він повідомив, що в останні дні Ізраїль зняв деякі обмеження на ввезення сталі і цементу на територію. Минулого тижня Єгипет почав ремонт головної прибережної дороги Гази в рамках більш широкого плану по модернізації інфраструктури.
За оцінками влади Гази, для відновлення будинків та інфраструктури, які постраждали в ході травневих боїв, буде потрібно 479 мільйонів доларів. Катар і Єгипет пообіцяли виділити по 500 мільйонів доларів на відновлення Гази.
Доповнення
За словами палестинських властей, в результаті ударів, нанесених в травні, ізраїльською авіацією по Газі 250 осіб, в тому числі 66 дітей, були вбиті. Офіційні особи Ізраїлю заявляють, що 13 осіб, в тому числі двоє дітей, були вбиті в Ізраїлі ракетами бойовиків.
Після припинення вогню 21 травня за посередництва Єгипту доступ до фондів і матеріалів на реконструкцію став ключовою вимогою ХАМАС. Ізраїль обмежує ввезення будівельних матеріалів на територію, заявляючи, що ХАМАС використовує їх для створення зброї і проведення атак.
Але після угоди з Організацією Об'єднаних Націй і Катаром, Ізраїль в цьому місяці, дозволив країнам Перської затоки надіслати в Газу гуманітарну допомогу на суму близько 20 мільйонів доларів.