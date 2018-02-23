В СБУ заявили, что неоднократно предлагали запретить в Украине Россотрудничество

"Нами в 2015-2016 годах неоднократно подавались письма СНБО (внести Россотрудничество в список запрещенных организаций - ред.), но реакции нет... Письма остались без рассмотрения", - сказал В.Кононенко.

Он отметил, что лично по этому поводу разговаривал с секретарем СНБО Александром Турчиновым.

"Мы договорились о создании совместной рабочей группы по этому поводу", - сказал В.Кононенко.

Как сообщал УНН, 18 февраля в центре Киева прошла акция националистов, во время которой активисты разбили стекла в отделении "Сбербанка", а затем атаковали здание Россотрудничества. В полиции сообщили, что из-за повреждения зданий в центре Киева во время акции проводится доследственная проверка.