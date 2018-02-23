У СБУ заявили, що неодноразово пропонували заборонити в Україні Росспівробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Служба безпеки України неодноразово порушувала перед Радою національної безпеки і оборони України питання про внесення організації "Росспівробітництво" до списку небажаних організацій, але ніякої відповіді не отримала. Про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
"Нами у 2015-2016 роках неодноразово подавались листи до РНБО (внести Росспівробітництво до списку заборонених організацій - ред.), але реакції немає… Листи залишились без розгляду", - сказав В.Кононенко.
Він зазначив, що особисто з цього приводу розмовляв із секретарем РНБО Олександром Турчиновим.
"Ми дійшли згоди про створення спільної робочої групи з цього приводу", - сказав В.Кононенко.
Як повідомляв УНН, 18 лютого у центрі Києва пройшла акція націоналістів, під час якої активісти потрощили шибки у відділені "Сбербанку", а потім атакували будівлю Росспівробітництва. У поліції повідомили, що через пошкодження будівель у центрі Києва під час акції проводиться дослідча перевірка.