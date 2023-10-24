В СБУ рассказали детали операции со "Скифским золотом" в Испании. Среди задержанных - представитель УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. СБУ и правоохранители Испании задержали пять человек, которые в Мадриде хотели продать «Скифское золото» из Украины на более 60 млн евро. Среди них - представитель УПЦ МП из Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует УНН.
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“Служба безопасности совместно с БЭБ и полицией Королевства Испании нейтрализовала транснациональную преступную группировку, которая нелегально вывезла из Украины изделия «Скифского золота» для продажи в ЕС. В результате международной спецоперации в Мадриде задержаны пять участников банды, которые пытались незаконно реализовать украинские артефакты. Среди задержанных – представитель УПЦ (МП) из Украины”, - говорится в сообщении.
Детали
Во время следственных действий у злоумышленников было изъято 11 похищенных золотых предметов культурного наследия Украины на сумму более 60 млн евро. Речь идет о драгоценных предметах VIII-IV веков до нашей эры, в том числе золотые серьги, кулон, чокеры и пектораль.
По данным следствия, фигуранты нелегально вывезли артефакты из Украины в Евросоюз в период 2014-2020 годов.
Затем злоумышленники пытались «легализовать» похищенные культурные ценности под видом их приобретения иностранными коллекционерами с последующей перепродажей на черном рынке.
Правоохранители задержали фигурантов «с поличным» при перевозке украинских артефактов.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. На изъятые древности наложен арест и получено заключение экспертов, что они принадлежат к культурному наследию Украины.
Кроме того, как сообщается, продолжаются комплексные мероприятия для установления местонахождения всех украинских артефактов «Скифского золота», которые были похищены с территории нашего государства.
Напомним
Накануне испанские правоохранители сообщили об изъятии в Мадриде 11 золотых старинных скифских украшений, общей стоимостью более 60 миллионов евро, которые были похищены из Украины.