В Іспанії поліція вилучила викрадене з України “скіфське золото” на 60 млн євро: деталі

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“Співробітники Нацполіції у спільній операції зі СБУ вилучили в Мадриді 11 монет загальною вартістю понад 60 млн євро, що належать до історичної спадщини України. Оперативники заарештували п’ятьох осіб (трьох громадян Іспанії та двох громадян України), таким чином ліквідувавши злочинну мережу, яка займалася незаконним вивезенням культурних цінностей з України”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що розслідування почалося, коли агенти дізналися, українець, який проживає у Мадриді, продає низку золотих ювелірних виробів з України, що мають історичну та економічну цінність.

Правоохоронці підкреслили, що це предмети, які не можна продати через звичайні законні канали, наприклад через аукціони. З цієї причини коштовності були включені до капіталу різних комерційних компаній, створених спеціально, щоб надати їм юридичного вигляду та таким чином полегшити їх комерціалізацію групою осіб.

Для того, щоб відбілити походження творів мистецтва, до них зробили документи українською, англійською та іспанською мовами, які б підтверджували їхню приналежність до української православної церкви. При цьому право власності та можливість розпоряджатися коштовностями були у головного фігуранта справи — православного священника, який проживає у Мадриді.

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Перший виріб мистецтва був вилучений у 2021 році. Це був золотий пояс з баранячими головами, якій зберігався у банківській скриньці Мадрида, і який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесмену. Саме тоді в поліції встановили, що у фігуранта є й інші прикраси зі схожими характеристиками.

Пояс, а також деякі інші предмети були представленні на виставці, що проходила в одному з музеїв у Києві з 2009 по 2013 роки. У змові з іншою особою тієї ж національності та за допомогою третіх осіб, він підробив документи, що підтверджували походження культурних цінностей та право власності на них. Коштовності були контрабандою вивезені з України до травня 2016 року.