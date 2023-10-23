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В Испании полиция изъяла похищенное из Украины "скифское золото" на 60 млн евро: детали

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Испанские правоохранители в рамках совместной операции с СБУ изъяли в Мадриде 11 золотых старинных скифских украшений, общей стоимостью более 60 миллионов евро, которые были похищены из Украины. Об этом сообщает испанская полиция, пишет УНН.

В Испании полиция изъяла похищенное из Украины "скифское золото" на 60 млн евро: детали

Цитата

“Сотрудники Нацполиции в совместной операции с СБУ изъяли в Мадриде 11 монет общей стоимостью более 60 млн евро, принадлежащих к историческому наследию Украины. Оперативники арестовали пять человек (трех граждан Испании и двух граждан Украины), таким образом ликвидировав преступную сеть, которая занималась незаконным вывозом культурных ценностей из Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что расследование началось, когда агенты узнали, что украинец, проживающий в Мадриде, продает ряд золотых ювелирных изделий из Украины, имеющих историческую и экономическую ценность.

Правоохранители подчеркнули, что это предметы, которые нельзя продать через обычные законные каналы, например через аукционы. По этой причине драгоценности были включены в капитал различных коммерческих компаний, созданных специально, чтобы придать им юридический вид и таким образом облегчить их коммерциализацию группой лиц.

Для того, чтобы отбелить происхождение произведений искусства, к ним сделали документы на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие их принадлежность к украинской православной церкви. При этом право собственности и возможность распоряжаться драгоценностями были у главного фигуранта дела — православного священника, проживающего в Мадриде.

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Первое изделие искусства было изъято в 2021 году. Это был золотой пояс с бараньими головами, которой хранился в банковской ячейке Мадрида, и который главный подозреваемый продал частным образом мадридскому бизнесмену. Именно тогда в полиции установили, что у фигуранта есть и другие украшения с похожими характеристиками.

Пояс, а также некоторые другие предметы были представлены на выставке, проходившей в одном из музеев в Киеве с 2009 по 2013 годы. В сговоре с другим лицом той же национальности и с помощью третьих лиц, он подделал документы, подтверждающие происхождение культурных ценностей и право собственности на них. Драгоценности были контрабандой вывезены из Украины до мая 2016 года.

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