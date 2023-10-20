В Україну повернули 14 цінних історичних артефактів, які викрала росія
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Сьогодні в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» розпакували 14 культурних цінностей, раніше викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомило Міністерства культури та інформаційної політики України, пише УНН.
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«Можна образно сказати, що в Україну надійшла партія зброї. Це древня зброя від часів енеоліту до середньовіччя. Міністерством прийнято рішення передати на тимчасове зберігання 14 артефактів Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра», а потім МКІП визначить місце їх експонування», – сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
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В умовах війни страждає українська культурна спадщина. Окупанти крадуть не лише власність українців, а й історичні артефакти, особливо це стосується Півдня та Сходу України.
Сьогодні деякі з вкрадених предметів археології американська сторона передала Посольству України в США, після чого МЗС їх доставили в Україну й передали Міністерству культури та інформаційної політики України. Тепер точне походження артефактів буде з’ясовуватися.
Загалом протягом 2022 року американська сторона затримала понад 20 відправлень з предметами археології. Вони ймовірно походили з території України та незаконно ввозилися на територію США.
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