В Украину вернули 14 ценных исторических артефактов, которые похитила россия

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«Можно образно сказать, что в Украину поступила партия оружия. Это древнее оружие от времен энеолита до средневековья. Министерством принято решение передать на временное хранение 14 артефактов Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра», а затем МКИП определит место их экспонирования», – сказал в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Детали

В условиях войны страдает украинское культурное наследие. Оккупанты воруют не только собственность украинцев, но и исторические артефакты, особенно это касается Юга и Востока Украины.

Сегодня некоторые из украденных предметов археологии американская сторона передала Посольству Украины в США, после чего МИД их доставили в Украину и передали Министерству культуры и информационной политики Украины. Теперь точное происхождение артефактов будет выясняться.

Всего в течение 2022 года американская сторона задержала более 20 отправлений с предметами археологии. Они вероятно происходили с территории Украины и незаконно ввозились на территорию США.

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