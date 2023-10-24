У СБУ розповіли деталі операції зі "Скіфським золотом" в Іспанії. Серед затриманих - представник УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. СБУ та правоохоронці Іспанії затримали пять людей, які у Мадриді хотіли продати «Скіфське золото» з України на понад 60 млн євро. Серед них - представник УПЦ МП з України. Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує УНН.
Цитата
“Служба безпеки спільно з БЕБ та поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби «Скіфського золота» для продажу в ЄС. У результаті міжнародної спецоперації у Мадриді затримано п’ятьох учасників банди, які намагались незаконно реалізувати українські артефакти. Серед затриманих – представник УПЦ (МП) з України”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Під час слідчих дій у зловмисників було вилучено 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини України на суму понад 60 млн євро. Мова йде про дорогоцінні предмети VIII-IV століть до нашої ери, у тому числі золоті сережки, кулон, чокери та пектораль.
За даними слідства, фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період 2014-2020 років.
Потім зловмисники намагались «легалізувати» викрадені культурні цінності під виглядом їх придбання іноземними колекціонерами з подальшим перепродажем на чорному ринку.
Правоохоронці затримали фігуратнів «на гарячому» під час перевезення українських артефактів.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
На вилучені старожитності накладено арешт і отримано висновок експертів, що вони належать до культурної спадщини України.
Крім того, як повідомляється, тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження всіх українських артефактів «Скіфського золота», які були викрадені з території нашої держави.
Нагадаємо
Напередодні іспанські правоохоронці повідомили про вилучення у Мадриді 11 золотих старовинних скіфських прикрас, загальною вартістю понад 60 мільйонів євро, які були викрадені з України.