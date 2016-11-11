В СБУ расскажут о разоблачении планов российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Украине

"Сегодня, 11 ноября в 12.00, в пресс-центре СБУ (ул. Владимирская, 35) будет сделано заявление СБУ и СВР по разоблачению планов российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине в период с 15-го по 25-е ноября", - сказано в сообщении.

Напомним, 4 ноября председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины получила новые документы с "русским следом", где прописаны планы дестабилизации Украины в ноябре этого года.

По его словам, в документах расписаны подробные сценарии в 10-15 регионах Украины.