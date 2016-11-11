У СБУ розкажуть про викриття планів російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки зроблять заяву про викриття планів російських спецслужб з дестабілізації ситуації в Україні у період з 15 до 25 листопада. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
“Сьогодні, 11 листопада о 12.00, у прес-центрі СБУ (вул. Володимирська, 35) буде зроблено заяву СБУ та СЗР щодо викриття планів російських спецслужб з дестабілізації ситуації в Україні у період з 15-го по 25-е листопада”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 4 листопада голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки України отримала нові документи з “російським слідом”, де прописані плани дестабілізації України у листопаді цього року.
За його словами, у документах розписані детальні сценарії в 10-15 регіонах України.