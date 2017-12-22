В СБУ показали, как в Украине сохраняют опасные медицинские отходы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Служба безопасности Украины обнаружила опасную свалку медицинских отходов в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Сотрудники СБ Украины в Днепропетровской области задокументировали, что фирма, которая является "монополистом", и имеет соответствующую лицензию на сбор, транспортировку и утилизацию опасных медицинских отходов, грубо нарушала нормы действующего законодательства", - рассказали в СБУ.
По правилам, такие отходы должны передавать на уничтожение.
"Вместе с тем предприятие свозило остатки в складские помещения, а также на территорию промышленной площадки в Запорожье, которые незаконно использовали как "свалку", - сообщили в СБУ.
На этих территориях обнаружили 2,5 тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, элементов питания, приборов и оборудования, содержащих ртуть и тяжелые металлы.
Также было обнаружено 1,5 тонны органических медицинских отходов, предметы загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, где работают с возбудителями туберкулеза в открытой форме.
"По заключению экспертов, благодаря действиям сотрудников СБ Украины удалось предотвратить эпидемиологическую опасность в городе", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлению.
Напомним, по оценке экспертов, 90% предприятий на рынке утилизации токсичных отходов не соответствуют технологическим требованиям и занимаются псевдодеятельностью. Проверить их невозможно из-за действия моратория.