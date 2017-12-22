У СБУ показали, як в Україні зберігають небезпечні медичні відходи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Служба безпеки України виявила небезпечне звалище медичних відходів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
"Співробітники СБ України у Дніпропетровській області задокументували, що фірма, яка є "монополістом", і має відповідну ліцензію на збирання, транспортування та утилізацію небезпечних медичних відходів, грубо порушувала норми чинного законодавства", - розповіли у СБУ.
За правилами, такі відходи мають передавати на знищення.
"Натомість підприємство звозило залишки до складських приміщень, а також на територію промислового майданчика на Запоріжжі, які незаконно використовували як "звалище", - повідомили у СБУ.
На цих територіях виявили 2,5 тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів, елементів живлення, приладів та обладнання, що містять ртуть і важкі метали.
Також, було виявлено 1,5 тонни органічних медичних відходів, предмети забруднені біологічними рідинами, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, де працюють із збудниками туберкульозу у відкритій формі.
"За висновками експертів, завдяки діям співробітників СБ України вдалося попередити епідеміологічну небезпеку у місті", - йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочину.
Нагадаємо, за оцінкою експертів, 90% підприємств на ринку утилізації токсичних відходів не відповідають технологічним вимогам та займаються псевдодіяльністю. Перевірити їх неможливо через дію мораторію.