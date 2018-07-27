В СБУ назвали причину остановки автобусов с верующими в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Сотрудники СБУ остановили сегодня автобусы с верующими в Запорожской области из-за информации о наличии в них взрывчатки. Об этом сообщили в СБУ.
"Поступила информация о заминировании автобусов, поэтому выехала группа для проверки. Если бы пассажиры не препятствовали действиям наших сотрудников, поехали бы быстрее, а так - потеряли около полутора часов", - сказали в СБУ.
Напомним, в Запорожской области неизвестные на некоторое время перекрыли путь 9 автобусов с верующими , которые ехали на Крестный ход в Киев из Запорожья и Мелитополя.
В УПЦ МП впоследствии заявили, что несмотря на все преграды, все верующие, которые выехали ночью на Крестный ход в Киев, благополучно добрались до столицы или же находятся на подъезде.