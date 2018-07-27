У СБУ назвали причину зупинки автобусів з вірянами на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Співробітники СБУ зупинили сьогодні автобуси з вірянами у Запорізькій області через інформацію про наявність у них вибухівки. Про це УНН повідомили у СБУ.
"Надійшла інформація про замінування автобусів, тому виїхала група для перевірки. Якби пасажири не перешкоджали діям наших співробітників, поїхали б швидше, а так – втратили близько півтори години", - сказали у СБУ.
Нагадаємо, у Запорізькій області невідомі на деякий час перекрили шлях 9 автобусів з віруючими, які їхали на Хресну ходу до Києва із Запоріжжя і Мелітополя.
В УПЦ МП згодом заявили, що попри усі перепони, усі віряни, які виїхали цієї ночі на Хресну ходу до Києва, благополучно дісталися столиці або ж перебувають на під’їзді.