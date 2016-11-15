В СБУ готовы предоставить государственную охрану депутату Ю.Шухевичу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявляет, что в Службе безопасности Украины уже работают над просьбой руководителя фракции Радикальной партии Олега Ляшко о предоставлении государственной охраны народному депутату Юрию Шухевичу. Об этом он сказал в комментарии " Радио Свобода ", передает УНН.
"Если СБУ получит приказ, то мы его немедленно выполним, но и сейчас, не дожидаясь приказа, наша служба работает над этим вопросом. Хочу подчеркнуть, что поскольку обращение господина Ляшко прозвучало и к президенту, и в СБУ, то фактически два органа государственной власти работают параллельно ", - сказал он.
По словам А.Ткачука, уже начато оформление необходимых документов, которые предусматривают в случае выявления законных оснований предоставления государственной охраны лицам, жизни которых угрожает опасность.
Напомним, Сегодня с парламентской трибуны Олег Ляшко заявил, что члену фракции Радикальной партии Юрию Шухевичу грозит опасность, ссылаясь на сообщение из надежных источников. О.Ляшко считает, что смерть однофракцийца хотят использовать "для дестабилизации ситуации и для реализации московского плана подрыва Украины изнутри".