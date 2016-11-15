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15 марта, 19:03 • 110900 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154252 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130012 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123101 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108558 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103425 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100065 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В СБУ готовы предоставить государственную охрану депутату Ю.Шухевичу

В СБУ готовы предоставить государственную охрану депутату Ю.Шухевичу

Киев • УНН

 • 9730 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявляет, что в Службе безопасности Украины уже работают над просьбой руководителя фракции Радикальной партии Олега Ляшко о предоставлении государственной охраны народному депутату Юрию Шухевичу. Об этом он сказал в комментарии " Радио Свобода ", передает УНН.

"Если СБУ получит приказ, то мы его немедленно выполним, но и сейчас, не дожидаясь приказа, наша служба работает над этим вопросом. Хочу  подчеркнуть, что поскольку обращение господина Ляшко прозвучало и к президенту, и в СБУ, то фактически два органа государственной власти работают параллельно ", - сказал он.

По словам А.Ткачука, уже начато оформление необходимых документов, которые предусматривают в случае выявления законных оснований предоставления государственной охраны лицам, жизни которых угрожает опасность.

Напомним, Сегодня с парламентской трибуны Олег Ляшко заявил, что члену фракции Радикальной партии Юрию Шухевичу грозит опасность, ссылаясь на сообщение из надежных источников. О.Ляшко считает, что смерть однофракцийца хотят использовать "для дестабилизации ситуации и для реализации московского плана подрыва Украины изнутри".

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