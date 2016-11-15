У СБУ готові надати державну охорону депутатові Ю.Шухевичу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявляє, що в Службі безпеки України вже працюють над проханням керівника фракції Радикальної партії Олега Ляшка щодо надання державної охорони народному депутатові Юрію Шухевичу. Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", передає УНН.
“Якщо СБУ отримає наказ, то ми його негайно виконаємо, але й зараз, не чекаючи наказу, наша служба працює над цим питанням. Хочу наголосити, що оскільки звернення від пана Ляшка пролунало і до президента, і до СБУ, то фактично два органи державної влади працюють паралельно”, — сказав він.
За словами О.Ткачука, вже розпочато оформлення необхідних документів, які передбачають у разі виявлення законних підстав надання державної охорони особам, життю яких загрожує небезпека.
Нагадаємо, Сьогодні з парламентської трибуни Олег Ляшко заявив, що члену фракції Радикальної партії Юрію Шухевичу загрожує небезпека, посилаючись на повідомлення з надійних джерел. Ляшко вважає, що смерть однофракційця хочуть використати “для дестабілізації ситуації та для реалізації московського плану підриву України зсередини”.